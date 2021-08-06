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البرازيل تسجل 42159 إصابة وأكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم

البرازيل تسجل 42159 إصابة وأكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا
Reuters SM
تدابير احترازية ضد كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 42159 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1056 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا في عدد الوفيات.

يُذكر أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية كانت قد أصدرت في 4 يونيو تصريحا لاستيراد واستخدام اللقاح الروسي الذي طوره معهد غاماليا.

المصدر: وكالات

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