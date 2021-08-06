الأضخم في تاريخه.. خفر السواحل الأمريكي يضبط أطنانا من المخدرات

ضبط خفر السواحل الأمريكي كمية، وصفت بأنها الأضخم، من مخدر الكوكايين والقنب بلغت قيمتها نحو مليار ونصف المليار دولار، وذلك عبر عدة عمليات.

وقال رئيس المنطقة الأولى لخفر السواحل الأدميرال ستيفن بولين إنه تم ضبط نحو 27 طنا من الكوكايين و650 كلغ من القنب.

وخلال مؤتمر صحفي في بورت إيفرغلايدز بولاية فلوريدا، وصف بولين ذلك بأنها "أكبر كمية في تاريخ خفر السواحل".

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وذكرت "فرانس برس" أن قيمة تلك الكمية تبلغ 1.4 مليار دولار، وقالت إنه وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن كمية المخدرات المضبوطة تزيد ضعف ما ضبطته الدوريات الأمريكية خلال عام 2020 بأكمله.

وشارك في علميات الضبط وحدات عدة من خفر السواحل بمؤازرة من البحرية الكندية ودعم جوي من حرس الحدود الأمريكي.

المصدر: "أ ف ب"