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تقرير سري أممي: كوريا الشمالية تواصل برامجها النووية والباليستية

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تقرير سري أممي: كوريا الشمالية تواصل برامجها النووية والباليستية
Reuters
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أظهر تقرير سري للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تواصل تطوير برامجها للصواريخ النووية والباليستية، رغم وضعها الاقتصادي الذي يزداد سوءا، والعقوبات الدولية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة أن التقرير الذي أعده فريق من المراقبين المستقلين للجنة العقوبات ضد كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، يؤكد أن بيونغ يانغ "واصلت السعي للحصول على مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج".

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وخلص مراقبو العقوبات إلى أنه "رغم تركيز البلاد على متاعبها الاقتصادية التي تزداد سوءا، واصلت كوريا الشمالية صيانة وتطوير برامج الصواريخ النووية والباليستية"، خلال النصف الأول من العام الجاري.

المصدر: "رويترز"

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