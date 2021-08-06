الصين: مستعدون لاستضافة المفاوضات الأفغانية للسلام

أعلنت الصين عن استعدادها لاستضافة مفاوضات السلام بين الأطراف الأفغانية على أراضيها.

وقال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أفغانستان، اليوم الجمعة، إن "الصين مستعدة لاستضافة الحوار الأفغاني الأفغاني والمفاوضات... دعما لعملية السلام في أفغانستان".

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يذكر أن مفاوضات السلام الأفغانية كانت تجري دائما في العاصمة القطرية الدوحة، إضافة إلى لقاءات الأطراف الأفغانية في موسكو لمناقشة آفاق التسوية السلمية والمصالحة.

وفي الفترة الأخيرة تشهد أفغانستان أعمالا قتالية شرسة بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، وذلك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، الذي من المقرر أن يختتم مع نهاية الشهر الجاري.

المصدر: "نوفوستي"