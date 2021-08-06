بلينكن ينشر تغريدة بشأن "مجموعة استثنائية من العمال المسلمين"

نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تغريدة، اليوم الجمعة، أشاد فيها بـ"مجموعة استثنائية من العمال المسلمين"، نظير تفانيهم في مواجهة جائحة كورونا.

وكتب بلينكن في حسابه على "تويتر": "هذا الأسبوع، كان لي شرف التواصل مع مجموعة استثنائية من العمال المسلمين الذين يشتغلون في الخطوط الأمامية حول العالم".

وأضاف أن "خدماتهم وتضحياتهم طوال فترة الجائحة تعكس الروح الحقيقية لعيد الأضحى الذي احتفلوا به مؤخرا".

وأرفق بلينكن تغريدته بمقطع فيديو أعرب فيه عن امتنانه للعمال الذين "يعيشون ويتنفسون قيم العيد من خلال خدمة الغير".

This week, I was humbled to ​connect​ with an extraordinary group of Muslim frontline workers ​from around the world.​ Their service and sacrifice throughout the pandemic exemplify the spirit of the recent Eid holiday. pic.twitter.com/DzL3D7slJl — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 6, 2021

المصدر: RT