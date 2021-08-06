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بلينكن ينشر تغريدة بشأن "مجموعة استثنائية من العمال المسلمين"

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بلينكن ينشر تغريدة بشأن
Reuters AH/KTS
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تغريدة، اليوم الجمعة، أشاد فيها بـ"مجموعة استثنائية من العمال المسلمين"، نظير تفانيهم في مواجهة جائحة كورونا.

وكتب بلينكن في حسابه على "تويتر": "هذا الأسبوع، كان لي شرف التواصل مع مجموعة استثنائية من العمال المسلمين الذين يشتغلون في الخطوط الأمامية حول العالم".

وأضاف أن "خدماتهم وتضحياتهم طوال فترة الجائحة تعكس الروح الحقيقية لعيد الأضحى الذي احتفلوا به مؤخرا".

وأرفق بلينكن تغريدته بمقطع فيديو أعرب فيه عن امتنانه للعمال الذين "يعيشون ويتنفسون قيم العيد من خلال خدمة الغير".

المصدر: RT

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