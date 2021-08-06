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بريطانيا تندد بقرار محكمة إيرانية سجن بريطاني من أصل إيراني

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بريطانيا تندد بقرار محكمة إيرانية سجن بريطاني من أصل إيراني
Reuters DS/ /LIM/
العلمان الإيراني والبريطاني
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أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، بأن بلاده تندد بالحكم الصادر بحق مهران رؤوف الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية.

وقال المتحدث في بيان: "نندد بقوة بالحكم على مهران رؤوف. نواصل بذل كل ما لدينا لدعم مهران وأسرته وسنواصل إثارة القضية على أعلى المستويات".

وكان محامون قالوا في وقت سابق إن محكمة تابعة للحرس الثوري الإيراني قضت على رؤوف بالسجن أكثر من عشرة أعوام في تهم تتعلق بالأمن القومي.

المصدر: "رويترز"

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