بعد رفضه تفويض ارتداء الكمامة.. إصابة عضو بالكونغرس الأمريكي بكورونا

ثبت أن عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري رالف نورمان، الذي يقاضي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بسبب غرامة حصل عليها لانتهاكه تفويض ارتداء الكمامة في المجلس، مصاب بفيروس كورونا.

وقال نورمان في تغريدة عبر "تويتر": "بعد أن عانيت من أعراض طفيفة هذا الصباح، طلبت إجراء اختبار لفيروس كوفيد -19 وأُبلغت للتو أن نتائج الاختبار كانت إيجابية".

وأضاف: "لحسن الحظ، لقد تلقيت التطعيمات بشكل كامل وأعراضي لا تزال خفيفة. سأواصل عملي أثناء تواجدي في الحجر الصحي خلال الأيام العشرة القادمة".

ورفع نورمان، إلى جانب زملائه الجمهوريين توماس ماسي ومارجوري تايلور غرين، دعوى قضائية ضد بيلوسي الأسبوع الماضي زاعمين فيها أن الغرامات البالغة 500 دولار التي تلقوها في مايو بسبب عدم ارتداء الكمامة أثناء وجودهم في مبنى مجلس النواب كانت غير دستورية.

وفي الدعوى القضائية، يجادل نورمان وغرين وماسي بأن تفويض الكمامة، الذي أعيد فرضه مؤخرا، ينتهك التعديل السابع والعشرين من الدستور الأمريكي والذي ينص على أن رواتب أعضاء مجلس النواب تحدد من خلال تصويتهم، معتبرين أن الغرامات هي في جوهرها تخفيض غير دستوري لرواتبهم.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي أعاد تفويض ارتداء الكمامة بسبب انتشار متغير "دلتا".

و نورمان ليس العضو الوحيد في الكونغرس الذي تم تطعيمه بالكامل والذي أصيب بكوفيد-19، وقال السناتور ليندسي غراهام في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه جاءت نتيجة اختباره إيجابية وإنه يعاني من أعراض خفيفة.

المصدر: CBS