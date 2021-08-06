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إسرائيل تعين سفيرا جديدا لها لدى الولايات المتحدة (صورة)

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إسرائيل تعين سفيرا جديدا لها لدى الولايات المتحدة (صورة)
Reuters
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت اليوم عن تعيين العميد احتياط ميخائيل مايك هرتصوغ سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

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وشغل هرتصوغ على مدار الـ40 عاما التي قضاها في صفوف الجيش الإسرائيلي سلسلة من المناصب الكبيرة منها رئيس التخطيط الإستراتيجي في هيئة التخطيط العسكرية والسكرتير العسكري ورئيس أركان وزير الدفاع خلال ولاية أربعة وزراء.

وشارك في المفاوضات التي أجرتها إسرائيل خلال ولاية خمسة رؤساء وزراء وعمل مبعوثا دبلوماسيا لرئيس الوزراء خلال الأعوام 2009-2014.

إسرائيل تعين سفيرا جديدا لها لدى الولايات المتحدة (صورة)
RT
العميد احتياط ميخائيل مايك هرتسوغ

وقرر رئيس الوزراء تعيينه لمنصب السفير في الولايات المتحدة، على ضوء خبرته الطويلة في الساحتين الأمنية والدبلوماسية ومعرفته العميقة للقضايا الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.

وسيتم طرح تعيين هرتصوغ على الحكومة للمصادقة عليه قريبا.

المصدر: RT

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