"طالبان" تتبنى مسؤولية قتل مدير مركز الإعلام الحكومي الأفغاني

أطلقت حركة "طالبان" النار وقتلت مدير مركز الإعلام الحكومي الأفغاني، اليوم الجمعة، في أحدث عملية قتل في سلسلة من الهجمات على صحفيين ونشطاء حقوقيين في الأشهر الأخيرة بأفغانستان.

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وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد لوكالة "أسوشيتد برس" إن مقاتلي الحركة قتلوا داوا خان مينابال، الذي كان يدير العمليات الصحفية للحكومة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وفي بيان أصدره ذبيح الله مجاهد في وقت لاحق، قال إن "مينابال قتل في هجوم خاص للمجاهدين، وعوقب على أفعاله".

ولم يدل مجاهد بمزيد من التفاصيل حول عملية القتل هذه.

المصدر: "أسوشيتد برس"