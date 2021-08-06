الصحة الإيرانية تسجل 458 وفاة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 34913 إصابة و458 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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وقالت الوزارة أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 34913 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و92 ألفا و 671 شخصا، من ضمنهم 6279 شخصا في حالة حرجة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ 3 ملايين و 492 ألفا و 468 شخصا، فيما تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 458 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتوفين في البلاد إلى 93 ألفا و86 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي تم التطعيم بها في البلاد حتى اليوم 14.736.197 جرعة، حيث تلقى 11.765.528 شخصا الجرعة الأولى، و 2.970.669 شخصا تلقوا الجرعتين.

المصدر: RT