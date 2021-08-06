إطلاق نار متبادل عبر الحدود بين قوات أذربيجان وأرمينيا

أعلنت أذربيجان عن حادث جديد لإطلاق نار متبادل عبر الحدود بين قواتها والجيش الأرمني.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن وحدات للجيش الأرمني منتشرة في منطقتي فيدي وباساركيتشار استهدفت أكثر من مرة في ساعات متأخرة من يوم أمس بأسلحة نارية مواقع للقوات الأذربيجانية في محيط بلدتي حيدر آباد وإستيسو.

وأشار البيان إلى عدم وقوع إصابات بين عناصر الجيش الأذربيجاني، مؤكدا أن القوات الأذربيجانية أطلقت نيرانا مضادة، وتسيطر على الوضع.

ولم يعلق الجانب الأرمني بعد على هذه الأنباء.

ولا تزال التوترات متصاعدة بين أذربيجان وأرمينيا منذ الجولة الأخيرة من الصراع، في خريف العام الماضي، بين الطرفين من أجل السيطرة على إقليم قره باغ الجبلي المتنازع عليه بينهما.

المصدر: RT