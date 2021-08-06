إسرائيل.. بدء العمل بتعليمات الشارة الخضراء اعتبارا من الأحد

يبدأ العمل بتعليمات "الشارة الخضراء" اعتبارا من يوم الأحد المقبل في إسرائيل وبموجب هذه الشارة لا يسمح بدخول بعض الأماكن إلا للمطعمين والمتعافين ومن يبرز نتائج فحص سلبية.

وبحسب موقع "مكان" الإسرائيلي، فإن الشارة الخضراء الجديدة ستطبق على قاعات وحدائق الافراح، والمؤتمرات، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمطاعم وغرف اللياقة البدنية، والفنادق ودور السينما، بغض النظر عد عدد الحضور في هذه الأماكن.

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كما ستطبق أنظمة الشارة الخضراء في دور العبادة التي يتواجد فيها اكثر من 50 مصليا، وبموجب هذه الشارة لا يسمح بدخول هذه الأماكن إلا للمطعمين، والمتعافين، ومَن يبرز نتائج فحص سلبية.

كما سيعاد ابتداء من يوم الأحد إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة التي يتجمهر فيها أكثر من مئة شخص. وسيتم تشديد إجراءات الخروج من البلاد ودخولها.

وكُلفت الشرطة بمهمة فرض الانصياع لتعليمات هذه الشارة. كما وطُلب من المكاتب الحكومية أن يعمل نحو نصف الموظفين فيها من منازلهم.

المصدر: مكان