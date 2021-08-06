السفارة الإيرانية بلندن تعلق على تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول أبواب الدبلوماسية

علقت السفارة الإيرانية في لندن، على تصريحات وزير الخارجية البريطاني الذي قال "إن أبواب الدبلوماسية أمام إيران نصف مفتوحة".

وأكدت السفارة أن "باب الدبلوماسية يجب أن يكون مفتوحا على أساس الاحترام المتبادل".

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وجاء في تغريدة للسفارة الإيرانية فی لندن على موقع تويتر، اليوم الجمعة: " إيران ترد على الاحترام بالقول والعمل، لكن كرامة الإيرانيين مصونة بأي ثمن".

وأكدت السفارة في التغريدة أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست عميلة أو خادمة لأي لاعب سیاسي في العالم"، مشيرة إلى أن "باب الدبلوماسية مفتوح على قاعدة الاحترام المتبادل والأسس المتساوية".

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قال امس الخميس، إن "طريقة تعامل المملكة المتحدة مع إيران أصبحت في مفترق طرق مع وصول الرئيس الإيراني الجديد الى السلطة"، متوعدا بمحاسبة طهران على ما زعم أنه "تهديد إيران للملاحة وزعزعة استقرار المنطقة".

المصدر: إرنا