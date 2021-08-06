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مقتل 10 أشخاص في حادث سير مروع غربي تركيا (صور)

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مقتل 10 أشخاص في حادث سير مروع غربي تركيا (صور)
صورة من وسائل إعلام تركية
حادث سير غربي تركيا، 6 أغسطس 2021
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قتل 10 أشخاص وأصيب 30 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع بمشاركة حافلة ركاب وشاحنة، اليوم الجمعة، في ولاية مانيسا بغرب تركيا.

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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن حافلة الركاب التي كانت في طريقها من إسطنبول إلى إزمير، اصطدمت بشاحنة في منطقة مدينة سوما. وأضافت أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في مكان الحادث، فيما توفي 4 آخرون في المستشفى.

وتابعت أن حافلة الركاب كانت تقل 50 شخصا، مشيرة إلى أنه تم نقل كل المتضررين إلى المستشفيات.

مقتل 10 أشخاص في حادث سير مروع غربي تركيا (صور)
صورة من وسائل إعلام تركية
حادث سير غربي تركيا، 6 أغسطس 2021
مقتل 10 أشخاص في حادث سير مروع غربي تركيا (صور)
صورة من وسائل إعلام تركية
حادث سير غربي تركيا، 6 أغسطس 2021

وبدأت الشرطة المحلية حالا التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي

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