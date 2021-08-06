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أول محجبة في سلاح الجو الأمريكي تساهم في تغيير السياسات الداخلية للجيش الأمريكي (فيديو)

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أول محجبة في سلاح الجو الأمريكي تساهم في تغيير السياسات الداخلية للجيش الأمريكي (فيديو)
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الضابطة الأمريكية ميساء أوزا
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قالت الضابطة الأمريكية ميساء أوزا إن تمسكها بحجابها خلال عملها بسلاح الجو ساهم في إحداث تغييرات هامة في سياسة الجيش المتعلقة بالتكيف الديني.

وأوضحت أوزا في مقاطع فيديو حديثه أنها ترتدي الحجاب بكل فخر، مشيرة إلى أنها لم تر أي مسلمة أخرى ترتدي الحجاب بالزي الرسمي عندما انضمت لأول مرة لسلاح الجو.

وأضافت أنها قاتلت من أجل حقها في ارتداء الحجاب إلى جانب الملابس الدينية الأخرى في سلاح الجو.

وأشارت إلى أن "اتحاد الحريات المدنية الأمريكي" ومجموعات أخرى ساعدتها في التوجيه القانوني بخصوص حقها في ارتداء الحجاب، وبفضل الجهود القانونية، غيّر سلاح الجو سياسته بهذا الشأن.

المصدر: ABC Action News

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