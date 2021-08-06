غيبرييسوس: فيروس كورونا يهدد البشرية على الرغم من النجاحات في التطعيم

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بأن البشرية لا تزال تواجه خطرا حقيقيا على الرغم من النجاحات في التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال غيبرييسوس: "بفضل تطوير اللقاحات في مواعيد قصيرة قياسية حققنا تقدما كبيرا. لكن الآن يواجه العالم خطرا حقيقيا. والكثير من النجاحات التي تم تحقيقها في وقت سابق يتم القضاء عليها الآن".

إقرأ المزيد

وأوضح أن سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هو تخلي الناس عن الالتزام بالقيود على الاختلاط الاجتماعي، وأن أجهزة الرعاية الصحية تتخذ خطوات غير متناسبة، وأن وتائر التطعيم غير متساوية.

وكان غيبرييسوس قد دعا إلى تجميد الجرعات المعززة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، نظرا لأن هناك دولا لم يتم تطعيم النسبة الكافية من السكان فيها.

المصدر: "نوفوستي"