إعلام أمريكي: هاكرز روس نشروا بيانات سرية لمليون بطاقة ائتمان

أفادت قناة "سي أن بي سي" الأمريكية، نقلا عن شركة الأمن السيبراني Q6، بأن هاكرز من روسيا نشروا علنا بيانات سرية لأكثر من مليون بطاقة ائتمان.

وأشارت القناة إلى أن مجموعة روسية تطلق على نفسها تسمية "All World Cards" أتاحت على الإنترنت أرقام بطاقات ائتمان حتى يستخدمها مجرمون آخرون لإجراء معاملات احتيالية.

ولم تقدم القناة دليلا على ارتباط هذه المجموعة بروسيا.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت باللوم على متسللين يُزعم ارتباطهم بروسيا وحملتهم مسؤولية عمليات اختراق في الآونة الأخيرة، فيما ذكر البيت الأبيض أنه من غير المرجح أن يكون هؤلاء المتسللون مرتبطين بالسلطات الروسية.

وفي قمة جنيف الأخيرة، اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على إجراء حوار حول الأمن السيبراني، وقد بدأت بالفعل اجتماعات على مستوى الخبراء من البلدين.

المصدر: "سي أن بي سي" + RT