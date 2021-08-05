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السلطات البيلاروسية تكشف عن سبب وفاة المهاجر العراقي على حدود ليتوانيا

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السلطات البيلاروسية تكشف عن سبب وفاة المهاجر العراقي على حدود ليتوانيا
Reuters JANIS LAIZANS
صورة من الأرشيف
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أفاد التلفزيون الحكومي البيلاروسي نقلا عن خبراء الطب الشرعي بأن وفاة المهاجر العراقي على حدود ليتوانيا كان سببها نزيف الدم.

وذكرت القناة أنه تم العثور على ما لا يقل عن 30 أثرا لضربات على جسم الضحية، ولا يستبعد الخبراء تعرضه للضرب بالعصي أو الهراوات.

وقال كبير خبراء الطب الشرعي إن تلك الضربات تسبب وفاة الشخص.

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وكان حرس الحدود البيلاروسي قد أعلن يوم الأربعاء عن العثور على مهاجر، وهو مواطن عراقي، بحالة حرجة، توفي في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

ويأتي ذلك على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وليتوانيا. وبدأت ليتوانيا بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم عند الحدود.

المصدر: "نوفوستي"

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