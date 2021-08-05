في ذكرى "اليوم الأسود".. إجراءات أمنية مشددة في كشمير الهندية

انتشر المئات من عناصر الجيش والشرطة في كشمير الهندية، يوم الخميس، بعد دعوات إلى فرض إغلاق لإحياء "اليوم الأسود"، في الذكرى السنوية الثانية لفرض نيودلهي حكما مباشرا على المنطقة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ألغت السيادة الذاتية الجزئية في الإقليم حيث يشكّل المسلمون الأغلبية، وذلك في الخامس من أغسطس 2019، وقسمتها إلى منطقتين فدراليتين. وتم توقيف الآلاف فيما لا يزال العشرات خلف القضبان بعد عامين على الإعلان.

وقبيل الذكرى السنوية الثانية، أقامت قوات الأمن عددا من نقاط التفتيش والحواجز في أنحاء سريناغار، فيما كثف عناصر بمعدات واقية من الرصاص دوريات التفتيش على المركبات والسكان.

وأطلق متمردون الرصاص الحي في الهواء وسط البلدة القديمة المكتظة في سريناغار حيث انفجرت عبوة ناسفة، وفق ما أفاد شهود.

ودعا القيادي الانفصالي سيد علي غيلاني (90 عاما) إلى إغلاق عام بمناسبة "اليوم الأسود" احتجاجا على "عدوان الهند الصارخ"، وذلك في بيان على "توتير" نشره ممثل له في باكستان.

ودعت مجموعة بقيادة رجل الدين والسياسي المسجون ميرويز عمر فاروق "مواطني الهند والعالم بأسره" لرؤية الكيفية التي "عقّدت" خطوات الهند قبل عامين النزاع على الأراضي بدرجة إضافية.

يذكر أن كشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ العام 1947 مع مطالبة البلدين بكامل أراضي المنطقة.

المصدر: "أ ف ب"