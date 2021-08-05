السلطات الكولومبية تعلن إحباط هجوم في بوغوتا بعد ضبطها متفجرات

قالت حكومة كولومبيا اليوم الخميس إن الشرطة صادرت 67 كيلوغراما من المتفجرات من متمردين سابقين في القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" كانوا يخططون لتنفيذ هجوم في العاصمة بوغوتا.

وأضاف وزير الدفاع دييجو مولانو أن الهجوم من تخطيط قادة منشقين عن فارك ممن رفضوا اتفاق السلام مع الحكومة الذي وقع عام 2016.

وقال في خطاب نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "رصدت المخابرات المخطط لنقل المتفجرات إلى بوغوتا لتنفيذ هجوم إرهابي في المدينة".

وأشار إلى أن المنشقين كانوا يخططون أيضا لارتكاب أعمال تخريب وهجمات تستهدف الجيش والشرطة في البلاد خلال احتجاجات مقبلة.

وقال القائد العام لشرطة البلاد إن شخصين اعتقلا خلال عملية ضبط المتفجرات أحدهما مقاتل سابق في "فارك".

المصدر: "رويترز"