إصابة أكثر من 30 شخصا في اصطدام عربتي ترام في مدينة بوزنان البولندية

أفادت الشرطة البولندية بأن 31 شخصا أصيبوا بجروح في اصطدام عربتي ترام في مدينة بوزنان غربي بولندا.

وأشارت المتحدثة باسم الشرطة المحلية إلى أن عربة اصطدمت بالعربة التي كانت تسير أمامها في السكة ذاتها.

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وأضافت أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفيات، وأصيب عدد منهم بالكسور.

وتم تعليق حركة عربات الترام في منطقة الحادث. وشهدت المنطقة ازدحاما كبيرا بعد الحادث.

وحسب معطيات الشرطة، لم يكن سائقا العربتين تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة.

المصدر: "نوفوستي"