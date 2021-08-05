واشنطن: فرصة إحياء الاتفاق النووي والمفاوضات مع إيران لن تستمر للأبد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن واشنطن مستعدة للعودة للمحادثات النووية في فيينا، مشيرة إلى أن فرصة إحياء الاتفاق مع إيران "لن تستمر للأبد".

وأوضح الناطق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن واشنطن "تعرب عن أملها في أن تغتنم إيران الفرصة الآن للتوصل لحلول دبلوماسية"، داعية طهران إلى أن "تتعامل مع المسألة بنفس درجة الأهمية".

ولفت إلى أن "الخارجية الأمريكية تمتنع عن وضع إطار زمني لفرصة إحياء الاتفاق النووي الإيراني".

المصدر: "رويترز"