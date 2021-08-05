حريق ضخم يدمر بلدة تاريخية في كاليفورنيا (فيديو + صور)

دمر أكبر حريق يجتاح كاليفورنيا بلدة صغيرة في شمال شرق الولاية، ما أدى إلى إذابة أعمدة الإنارة وتدمير مبان تاريخية، بعد ساعات من إصدار أوامر للسكان بإخلاء المنطقة.

ولفّت ألسنة اللهب غرينفيل، وهي مجتمع محلي في إنديان فالي تضم بضع مئات من الأشخاص ويعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر.

وأظهرت صور أن حرارة النيران تسببت في انحناء أعمدة الإنارة في الشوارع ولم يتبق سوى عدد قليل من المباني.

1000 days.

That's exactly how long it's been between Paradise's destruction in the Camp Fire, and Greenville's fate last night in the #DixieFIre.

Horrible echoes.

The Dixie grew by 50,000 acres yesterday, making it the 6th largest in state history. pic.twitter.com/FF1Vn22yuv — Karl Mondon (@karlmondon) August 5, 2021

وكتب مصور حرائق الغابات ستيوارت بالي على "تويتر" مرفقا تغريدته بصور للدمار: "أود أن أقول إن معظم وسط مدينة غرينفيل دمر بالكامل".

واندلع حريق "ديكسي فاير" في غابات شمال كاليفورنيا في منتصف يوليو، نتيجة أزمة مناخية تسببت بموجة حر شديدة وبجفاف ينذر بالخطر.

وقال ميتش ماتلو الناطق باسم هيئة الإطفاء في كاليفورنيا لصحافيين "فعلنا كل ما في وسعنا. في بعض الأحيان، لا يكون ذلك كافيا".

The Dixie Fire ravaged Greenville, a small Northern California town, on Wednesday, leaving its main street in rubble and stretches of the community unrecognizable. https://t.co/fw0OrcqM8rpic.twitter.com/f6p65C3aGT — The New York Times (@nytimes) August 5, 2021

وبحلول أواخر يوليو، ارتفع عدد الفدانات المحترقة في كاليفورنيا بأكثر من 250 في المئة مقارنة بالعام 2020 الذي اعتبر أسوأ عام بالنسبة إلى حرائق الغابات في تاريخ الولاية الحديث.

وأثار حريق "ديكسي فاير" ذكريات مؤلمة خلفها حريق "بارادايس فاير" وهو أكثر حريق دموية في تاريخ كاليفورنيا الحديث.

المصدر: "أ ف ب"