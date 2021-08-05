حزب تركي معارض يدعو البرلمان إلى اجتماع طارئ

دعا حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض في تركيا برلمان البلاد إلى عقد اجتماع طارئ لبحث مسألة حرائق الغابات التي اشتعلت في عدد من المدن بالساحل الجنوبي للبلاد.

وخلال مؤتمر صحفي في البرلمان ذكر النائب عن الحزب، مصطفى يانر أوغلو، أن تركيا تمر بأوقات عصيبة بسبب الكوارث الطبيعية التي تشهدها، ووصف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بأنها "غير كافية وأن السلطات تعجز عن تبريد المناطق التي تم إخمادها".

وقال إن الأتراك يترقبون من البرلمان "إجراءات مهمة وطارئة"، وطالب بإقرار "قانون فوري للمساعدات المقدمة للمتضررين من الحرائق كتقديم مساعدات مادية لهم وإرجاء تحصيل قروضهم وديونهم وإعفاء ديونهم من الفوائد".

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كما طالب بـ "محاسبة السلطة أمام الشعب عن سبب عدم التصدي بشكل فعال لتلك الحرائق"، وأشار إلى أن البرلمان يجب أن "يمارس مهامه عوضا عن أن يكون في عطلة".

وأضاف يانر أوغلو أن "وزارة الزراعة والغابات لا تمتلك الطواقم والمعدات الكافية، ولا خطة عمل شمولية" وقال إن البلاد "أصبحت تشهد إدارة قُطعت صلاتها بالمواطنين منذ فترة طويلة".

المصدر: "زمان" التركية