إيطاليا تسجل 27 وفاة بفيروس كورونا و7230 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 27 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الخميس ارتفاعا من 21 في اليوم السابق، كما ارتفع مجمل الإصابات الجديدة إلى 7230 من 6596.

وسجلت إيطاليا 128163 وفاة لها صلة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

وسجلت إيطاليا 4.38 مليون حالة إصابة حتى اليوم.

المصدر: "رويترز"