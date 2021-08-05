"الإندبندنت": خطة طوارئ مفقودة كان بإمكانها إنقاذ الآلاف من ضحايا كورونا

أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأن الآلاف من ضحايا فيروس كورونا المستجد كان من الممكن إنقاذهم لو طبقت الحكومة خطة طوارئ "مفقودة" تم إعدادها لمواجهة فيروس سارس في 2005.

وقالت الصحيفة إن السلطات البريطانية طورت "استراتيجية الاستجابة لانتشار العدوى" في عام 2005، غير أن هذه الخطة "لا يُعرف إلى أين ذهبت بعد ذلك"، وفقا لأحد مصمميها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة تضمنت توصيات بشأن تطبيق نظام عزل ذاتي وتقييد حركة المواطنين، وتحدثت أيضا عن الحاجة إلى إجراء الاختبارات وتتبع مخالطي المرضى، وزيادة مخزون معدات الحماية الشخصية.

كما تضمنت الخطة بندا منفصلا حول خطر "الانتشار الفائق" للعدوى وطرق تجنب هذا السيناريو، على سبيل المثال، من خلال العلاج الفعال وتهوية المباني.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في شتاء 2020، بدأت السلطات البريطانية في مواجهة الجائحة "من الصفر"، بسبب افتقادها للخطة.

المصدر: "الإندبندنت"