زعيمة حزب إيطالي يميني: السياح الذين تلقوا لقاحات كورونا غير معترف بها لن يدخلوا إلى بلادنا

حذرت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المعارض من أن السياح الأجانب الذين تلقوا تطعيمات من لقاحات كورونا غير المعترف بها أوروبيا سيقضون عطلاتهم الصيفية في دول أخرى وليس في إيطاليا.

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وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي مشترك في ميلانو مع مرشح تيار يمين الوسط لرئاسة بلدية المدينة: "الشهادة الصحية الخضراء (غرين باس) تصلح فقط للقاحات المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي وكل الملايين من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك لا يمكنهم دخول المطاعم في إيطاليا، لذلك سوف يذهبون إلى مكان آخر".

ورأت ميلوني أنه بالنسبة لدولة سياحية مثل إيطاليا، فإن فرض إلزامية امتلاك الشهادة الصحية الخضراء لدخول بعض الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من يوم غد الجمعة، يشكل "عامل مخاطرة أكثر من أن يكون إيجابيا"، معربة عن قناعتها بأن فرضها سيدفع حتى بنو جلدتها "لقضاء العطلة في إسبانيا، وربما يعودون إلى البلاد حاملين معهم فيروس وباء كوفيد-19".

ولكن ميلوني أكدت على أنها ستحترم القواعد التي ستفرضها السلطات بشأن الوباء "حتى لو وجدتها سريالية".

المصدر: "آكي"