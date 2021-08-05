"رويترز": مجلس الأمن الدولي سيبحث الهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" غدا الجمعة

أفادت وكالة "رويترز" بأنه من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي ناقلة "ميرسر ستريت" قبالة سواحل سلطنة عمان.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين تأكيدهم أن بريطانيا تعتزم مناقشة الهجوم خلال اجتماع مغلق سيعقده مجلس الأمن غدا، لكن من غير المتوقع أن يتبنى المجلس أي إجراء إزاء الموضوع.

وألقت بريطانيا وكذلك الولايات المتحدة وإسرائيل ورومانيا اللوم على إيران في الهجوم، غير أن طهران نفت قطعيا هذه الاتهامات بخصوص الحادث الذي تعرضت له الناقلة اليابانية المشغلة من قبل شركة إسرائيلية، وهي تبحر تحت علم ليبيريا.

من جانبه، أشار نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، للصحفيين أمس أن هناك الكثير من البيانات المتضاربة بشأن الحادث، مشددا على أن موسكو ترفض قطعيا استنتاجات غير مؤكدة تستند إلى صيغة "من المرجح جدا".

وقال: "نحتاج إلى كشف الحقائق، ولا يجب الاستعجال في القفز إلى أي استنتاجات أو أي خطوات ما لم تكن هناك أدلة تظهر ما حصل".

وخلف الهجوم على "ميرسر ستريت" قتيلين أحدهما بريطاني والآخر روماني.

المصدر: "رويترز"