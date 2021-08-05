مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة: العثور على 40 جثة على الأقل في غابات بعد حملة للجيش في البلاد

ذكر مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة أن سكان منطقة بوسط البلاد ومسلحين في جماعة مسلحة تقاتل الجيش، عثروا على 40 جثة على الأقل في مناطق غابات خلال الأسابيع الأخيرة.

وعُثر على الجثث في مناطق مختلفة حول كاني، وهي بلدة في منطقة ساجينج، التي شهدت قتالا عنيفا في الشهور الأخيرة بين الجيش ومجموعات مسلحة شكلها معارضو الحكم العسكري.

وفي خطاب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال سفير ميانمار في الأمم المتحدة كياو مو تون، الذي يمثل الحكومة المدنية المنتخبة، إن 40 جثة في المجمل تم العثور عليها وتحدث في الخطاب عن ثلاث وقائع مختلفة شهدتها كاني في يوليو.

ووصف المبعوث تلك الوقائع بأنها "تصل بوضوح إلى حد الجرائم ضد الإنسانية" ودعا الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفرض حظر دولي على السلاح لجيش ميانمار.

وكتب في الخطاب قائلا: "ليس هناك أي مؤشر على أن الفظائع وعمليات القتل والاعتقال التي يقوم بها الجيش تتراجع وتيرتها. نطالب بتدخل إنساني عاجل من المجتمع الدولي قبل فوات الأوان".

وقُتل المئات منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في الأول من فبراير الماضي، مع قمع الجيش للاحتجاجات، وفي اشتباكات بين جنود وجماعات محلية ذات تسليح خفيف غالبا.

بدوره، أكد عضو في جماعة "كاني" المسلحة، طالبا عدم كشف هويته، أن "القتال في المنطقة توقف حاليا إلى حد بعيد"، ولم يتضح ما إذا كان سيتم العثور على مزيد من الجثث.

وأضاف: "معظم القرويين في المنطقة النائية فروا إلى البلدة القريبة"، متهما الجيش وميليشيا موالية للمجلس العسكري الحاكم بتنفيذ أعمال قتل ونهب بغرض الانتقام.

وقدر أيضا أن العدد الإجمالي للجثث التي تم العثور عليها حتى الآن بنحو 40 في أحداث مختلفة.

وذكر بيان صادر عن الجيش بتاريخ 30 يوليو أن قوات الأمن تعرضت للهجوم على يد نحو 100 "إرهابي" مسلحين بأسلحة خفيفة قرب قرية في كاني مما دفع الجنود للرد وإنه تم انتشال تسع جثث وضبط بنادق صيد وألغام مصنوعة محليا وقنبلة يدوية.

المصدر: "رويترز"