مسؤولي مالي إسرائيلي يعارض فرض إغلاق عام جديد للحد من انتشار كورونا

قال المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلي رام بيلينكوف إن الوزارة تعارض إغلاقا جديدا للحد من انتشار كورونا، معتبرا أن مثل هذا الإجراء هو مجرد وسيلة لتجنب معالجة المشكلة بشكل صحيح.

قال بيلينكوف في إفادة لوسائل الإعلام: "نعتقد أن الإغلاق حل سهل، ونعتقد أنه حل يتم اتخاذه عندما لا تكون هناك رغبة في التعامل مع الموقف"، مشددا على أنه "يجب استخدام جميع الوسائل لمنع الإغلاق".

وفي إشارة إلى أن عمليات الإغلاق السابقة تسببت في أضرار مادية كبيرة للاقتصاد، قال بيلينكوف إنه "لا يزال من السابق لأوانه مناقشة هذه الفكرة، وإن مثل هذا الخطاب يضر بالشركات من خلال بث الذعر".

وأشار إلى أن وزارة المالية "ستستجيب بسرعة في حالة تشديد القيود.. لكن في الوقت الحالي، ليست هناك حاجة لإعداد خطوات محددة"، مضيفا: "لكن إذا تبين أن الإغلاق ضروري، فمن غير المرجح أن تكرر وزارة المالية برنامجها الذي طبقته العام الماضي، والذي حصل بموجبه الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب إجراءات الفيروس على إعانات مالية... هناك مزايا وعيوب".

وجاءت تصريحات بيلينكوف في الوقت الذي أظهرت فيه أرقام وزارة الصحة أنه تم تشخيص 3430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الأربعاء، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تجاوز فيه عدد الحالات اليومية 3000 حالة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"