نائب وزير خارجية روسيا يبحث مع سفير إسرائيل تسوية النزاعات في الشرق الأوسط

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو، ألكسندر بن تسفي، آخر المستجدات في الوضع بالشرق الأوسط.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أن فيرشينين وبن تسفي، خلال اجتماع عقد بينهما أمس الأربعاء بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، ناقشا "الملفات الأكثر إلحاحا بخصوص الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على ضرورة خفض مخاطر اندلاع النزاعات في المنطقة".

ولفت البيان إلى أن الاجتماع، في سياق الذكرى الـ30 لاستئناف العلاقات بين روسيا وإسرائيل هذا العام، تطرق إلى أفق مواصلة تطوير التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.

وجاء الاجتماع بالتزامن مع جولة جديدة من القصف المتبادل عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان.

المصدر: RT