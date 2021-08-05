عدد غير مسبوق من المهاجرين يعبر المانش إلى بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية أن عددا غير مسبوق من المهاجرين غير الشرعيين عبر، أمس الأربعاء، قناة المانش من فرنسا على متن قوارب صغيرة للوصول إلى المملكة المتحدة.

وأكدت الداخلية البريطانية أن 482 مهاجرا عبروا المانش خلال يوم أمس، ما حطم الرقم القياسي السابق (430 شخصا) الذي يعود إلى 19 يوليو الماضي.

وتعاملت السلطات البريطانية خلال يوم أمس مع 21 قاربا تقل على متنها هؤلاء المهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل في المملكة المتحدة، فيما اعترضت السلطات الفرنسية ثمانية قوارب أخرى كان على متنها 246 شخصا.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز" إلى أن شرطة الحدود والمؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة نقلت المهاجرين الذين تم اعتراض قواربهم إلى الساحل البريطاني.

وإجمالا، اجتاح أكثر من 10 آلاف مهاجر قناة المانش في طريقهم من فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة منذ مطلع العام الجاري.

المصدر: "سكاي نيوز"