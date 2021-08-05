فنلندا تخطط لإطلاق تلقيح المراهقين البالغين من العمر 12 عاما ضد كورونا الاثنين القادم

أعلنت كيرسي وارخيلا، رئيسة مستشارية وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة بفنلندا، أن حملة تلقيح المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما قد تبدأ في فنلندا في 9 أغسطس الجاري.

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وقالت في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "حاولنا تسريع اتخاذ القرار بشأن تلقيح المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما. ونقترح لمجلس الدولة أن يبدأ سريان مفعول هذا القرار اعتبارا من الاثنين القادم، أي من 9 أغسطس الجاري".

وذكرت أن ما بين 25% و30% من هذه الفئة العمرية من مواطني فنلندا قد تلقوا لقاحات كورونا. ويدور الحديث هنا عن المراهقين الذين يدخلون مجموعة الخطر.

من جانبها أكدت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، أن سلطات البلاد لا تخطط حاليا لتلقيح أشخاص تقل أعمارهم عن 12 عاما.

وتدل معلومات المعهد الوطني للصحة والتنمية الاجتماعية على أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلد بلغ نحو 800 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتشهد فنلندا ازديادا لهذا المؤشر منذ يوليو الماضي وذلك بعد انخفاضها في مايو ويونيو الماضيين. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلد نحو 110 آلاف.

وقد تلقى 3,67 مليون شخص (أكثر من 66%) من سكان البلاد الجرعة الأولى من لقاح كورونا، في حين تلقى نحو 1,95 مليون شخص (35%) الجرعة الثانية من اللقاح.

المصدر: تاس