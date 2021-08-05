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كازاخستان وأوزبكستان تسجلان إصابات يومية قياسية بكورونا

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كازاخستان وأوزبكستان تسجلان إصابات يومية قياسية بكورونا
Reuters
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قالت السلطات في كازاخستان وأوزبكستان إن البلدين سجلا عددا قياسيا جديدا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا، اليوم الخميس، بلغ 7792 و951 حالة على التوالي.

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ويبلغ عدد سكان أوزبكستان 34 مليون نسمة مقارنة بكازاخستان التي يسكنها 19 مليونا، لكن الأخيرة تجري عددا أكبر من الفحوص، بينما تشير الأرقام في أوزبكستان بشكل أكبر إلى الحالات التي تستلزم دخول المستشفيات.

كما سجلت كازاخستان 158 وفاة بسبب كوفيد-19 والالتهاب الرئوي، اليوم الخميس، وهو رقم قياسي أيضا. وتشير الأرقام إلى الوفيات التي سجلت يوم الثالث من أغسطس.

وقدمت كازاخستان جرعة أولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لنحو 5.6 مليون شخص، بينما تلقى 4.1 مليون نسمة التطعيم الكامل.

وفي أوزبكستان، حصل 5.2 مليون على جرعة أولى، بينما تلقى 1.3 مليون التطعيم الكامل.

المصدر: رويترز

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