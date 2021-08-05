 
مباشر

إصابات كورونا في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في 6 أشهر وتتجاوز 100 ألف يوميا

أخبار العالم

إصابات كورونا في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في 6 أشهر وتتجاوز 100 ألف يوميا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzj4

سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تجاوز 100 ألف خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ اكثر من 6 أشهر.

واجتاحت السلالة المتحورة "دلتا" مناطق أمريكية لم يحصل فيها الناس على التطعيم.

وأظهرت بيانات لوكالة "رويترز"، أن متوسط الإصابات حتى يوم الأربعاء بلغ 94819 حالة على مدى سبعة أيام، وهي زيادة بواقع خمسة أمثال خلال أقل من شهر.

ويعكس هذا المتوسط أدق صورة لمدى سرعة ارتفاع وتيرة الإصابات، لأن بعض الولايات الأمريكية لا تعلن حالات العدوى إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا