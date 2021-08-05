إصابات كورونا في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في 6 أشهر وتتجاوز 100 ألف يوميا

سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تجاوز 100 ألف خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ اكثر من 6 أشهر.

واجتاحت السلالة المتحورة "دلتا" مناطق أمريكية لم يحصل فيها الناس على التطعيم.

وأظهرت بيانات لوكالة "رويترز"، أن متوسط الإصابات حتى يوم الأربعاء بلغ 94819 حالة على مدى سبعة أيام، وهي زيادة بواقع خمسة أمثال خلال أقل من شهر.

ويعكس هذا المتوسط أدق صورة لمدى سرعة ارتفاع وتيرة الإصابات، لأن بعض الولايات الأمريكية لا تعلن حالات العدوى إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.

المصدر: رويترز