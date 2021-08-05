"تايمز": طاقم "أسفالت برينسيس" أحبط مخططا إيرانيا لاحتجاز السفينة

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن طاقة الناقلة "أسفالت برينسيس" تمكن من إحباط محاولة من "كوماندوز إيرانيين" لاحتجاز سفينته قبالة الإمارات وجرها إلى الجمهورية الإسلامية.

وأفادت "تايمز" في تقرير نشرته اليوم الخميس نقلا عن مصدر مطلع بأن مجموعة من عناصر مسلحين إيرانيين صعدوا إلى متن الناقلة التي تبحر تحت علم بنما قبالة سواحل الفجيرة قرب مضيق هرمز، غير أن طاقمها تحرك على وجه السرعة لإعطاب محركات السفينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصرفات الطاقم هذه أدت إلى فقدان الناقلة قدرتها على التحرك وأحبطت المخطط المزعوم لاحتجاز السفينة وجرها إلى إيران، مضيفة أن الخاطفين غادروا الناقلة عند اقتراب سفن حربية أمريكية وعمانية منها، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

من جانبها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أحد أفراد طاقم "أسفالت برينسيس" قوله في اتصال مسجل مع خفر السواحل الإماراتي إن خمسة أو ستة إيرانيين مسلحين اعتلوا الناقلة في ساعات متأخرة من الثلاثاء الماضي.

ورفضت طهران وجود أي دور لها في حادثة "أسفالت برينسيس"، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن واقعة الخطف الوجيز للناقلة.

المصدر: "تايمز" + "أسوشيتد برس"