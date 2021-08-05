الحرائق تحاصر محطة للطاقة الحرارية غربي تركيا "فيديو"

أعلنت السلطات التركية وقف تشغيل محطة للطاقة الحرارية، تقع غرب البلاد، بسبب وصول نيران حرائق الغابات إلى موقعها، وإجلاء كافة الأفراد العاملين فيها.

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وقال فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية في تغريده على "تويتر"، تعليقا على النيران التي وصلت إلى موقع محطة "كمر كوي" للطاقة الحرارية بحي "يني كوي" في قضاء ميلاس التابع لولاية موغلا بغرب البلاد، قال "نظرا لأنه كان من المتوقع تطور الأمور ووصولها إلى هذه النقطة، فقد تم وقف تشغيل محطة (كمر كوي) للطاقة الحرارية، وإجلاء كافة العاملين بها على الفور".

وأوضح: " منذ صباح الأربعاء تتضافر الجهود للسيطرة على حرائق الغابات بقضاء ميلاس برا وجوا"، مضيفا أنه "بفضل ذلك تمت الحيلولة دون وصول النيران إلى موقع المحطة المذكورة والسيطرة على النيران في المنطقة بأكملها، مع حلول عصر اليوم نفسه".

وتابع: "وبعد الساعة الثالثة عصرا، وبسبب وصول سرعة الرياح إلى 60 كم في الساعة، اشتعلت النيران من جديد، وتمت السيطرة عليها مجددا من خلال التدخل برا وجوا، لكن بعد المساء زادت سرعة الرياح، وغيرت اتجاهها، ما أدى لوصول النيران لبعض النقاط بموقع المحطة".

وأشار ألتون إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع باهتمام بالغ التطورات، وأن الوزراء المعنيين أشرفوا على عملية إخلاء المحطة، وبعد الانتهاء من ذلك غادروا المكان على الفور".

ولفت كذلك أنه "بعد الانتهاء من عملية الإخلاء قامت فرق الإطفاء بفحص المكان ليتضح أن الوحدات الرئيسية بالمحطة لم تصب بأضرار جسيمة"، موضحا أن "الجهود مستمرة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك عمليات التبريد".

المصدر: الأناضول