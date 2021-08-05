رئيسي يبحث مع رئيس مجلس الدوما الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث الرئيس الإيراني الجديد، ابراهيم رئيسي، مع رئيس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، تطويرالعلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل العلاقات البرلمانية.

ونقل فياتشيسلاف فولودين خلال الاجتماع التهاني وأطيب التمنيات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الإيراني الجديد.

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وبحسب بيان الدوما ناقش الطرفان تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران فضلا عن التفاعل البرلماني بين البلدين.

وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع إيران. وكذلك في مجال العلاقات البرلمانية.

من جهته عبر رئيسي عن شكره وتحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويؤدي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس الشورى (البرلمان الإيراني)، في مراسم تنصيب رسمية بحضور شخصيات أجنبية وعشرات الوفود الخارجية.

المصدر: dumatv.ru