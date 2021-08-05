للتخفيف من الازدحام في المطار.. شركة "العال" الإسرائيلية تجري اختبارات كورونا على متن طائراتها

تجري شركة الطيران "العال" تجربة لإجراء اختبار كورونا على متن طائراتها، في خطة تمكن الركاب من تخطي الاختبارات الإلزامية التي يتعين على الوافدين الخضوع لها في مطار بن غوريون.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" كانت هناك شكاوى عديدة بشأن طوابير طويلة ومزدحمة في المطار، حيث ينتظر الركاب القادمون إجراء اختباراتهم. وأثارت هذه المخاوف من أن هذه الظروف قد تسهل انتشار الفيروس بين الحشود.

وبينت أنه ستتم تجربة البرنامج التطوعي على متن رحلة تابعة لشركة "العال" والتي تغادر مطار جون إف كيندي بنيويورك الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي، وعلى متنها حوالي 280 راكبا، مشيرة إلى أن البرنامج يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة وشركة Femi Premium، التي تدير مرافق اختبار كوفيد-19 في بن غوريون ، وكذلك XpresCheck، وهي شركة أمريكية تجري الاختبارات في مطار جون كيندي.

وستجري XpresCheck اختبارات الفيروسات على الركاب عند بوابة الدخول إلى الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة، كما يمكن للركاب أن يقوموا بالفحص على متن الطائرة. على أن يتم حفظ الفحوصات وتخزينها في مبردات خاصة أثناء الرحلة. وسيطلب من الركاب تقديم تفاصيل مثل الاسم ورقم جواز السفر والعنوان ورقم الهاتف لإبلاغهم بنتائج الاختبار.

هذا وتبلغ تكلفة الاختبار 80 شيكلا (25 دولارا) للمسافرين الذين سجلوا في البرنامج قبل الرحلة.

يذكر أنه يطلب من جميع المسافرين، بما في ذلك أولئك الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كورونا، عزل أنفسهم لمدة 24 ساعة عند الوصول إلى إسرائيل، أو لفترة أقصر إذا حصلوا على نتيجة اختبار سلبية بدءا من 11 أغسطس.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"