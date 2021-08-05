روسيا تشيد بموقف تركيا من شراء أنظمة "أس-400" الروسية

صرحت وزارة الخارجية الروسية أنها تثمن موقف أنقرة من شراء منظومات "أس-400" رغم الضغوطات الخارجية، مؤكدة مواصلة اتصالاتها مع تركيا لتطوير التعاون في هذا المجال.

إقرأ المزيد

وقال يوري بيليبسون، مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، في حديثه لوكالة نوفوستي: "نشير بارتياح إلى التعزيز المتتابع للشراكة الروسية التركية في العديد من المجالات المهمة للجانبين. ولا يعد التعاون العسكري الفني استثناء من هذا الأمر. ويظهر تنفيذ المشاريع المشتركة، وقبل كل شيء توريد الفوج الأول من منطومة "أس-400 تريومف" إلى أنقرة في عام 2019 حزم بلدينا للتعزيز الشامل للتعاون في هذا المجال. ونرى أن هناك قدرة جدية لتحقيق ذلك".

وأضاف: "نثمن موقف الشركاء الأتراك الذين يعملون وفق المهام الوطنية لضمان دفاعهم الذاتي، بالرغم من الضغوطات الخارجية".

وردا على سؤال صحفي حول مواعيد شراء أنقرة لفوج ثان من منظومة "أس-400" أوضح الدبلوماسي أن "الهيئات المعنية بذلك تبحث مسائل التطوير المستقبلي للتعاون العسكري الفني الثنائي".

وأضاف: "لنسمح للخبراء بالعمل بهدوء، والغرور ليس مفيدا هنا".

ووقعت روسيا وتركيا عام 2017 صفقة حول شراء أنقرة منظومة "أس-400" الصاروخية الروسية. وتم تنفيذ هذه العقد في صيف وخريف عام 2019. وأثارت هذه الصفقة أزمة في العلاقات التركية الأمريكية. وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، في نهاية أبريل الماضي أن الجانب التركي يواصل المشاورات مع روسيا حول شراء فوج ثان من منظومة "أس-400".

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، في الكونغرس في نهاية الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستحافظ على عقوباتها المفروضة على أنقرة وستفرض عقوبات أخرى عليها حال استمرار شراء الأسلحة الروسية.

المصدر: نوفوستي