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القوات الخاصة الروسية والأوزبكية تنفذ تدريبات مشتركة قرب الحدود الأفغانية

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القوات الخاصة الروسية والأوزبكية تنفذ تدريبات مشتركة قرب الحدود الأفغانية
Reuters
صورة من الأرشيف
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نفذت القوات الخاصة الروسية والأوزبكية، في إطار التدريبات المشتركة التي أجريت في مقاطعة سورخندار  بأوزبكستان المتاخمة لأفغانستان، عمليات انتشار وتدمير لعدو مفترض.

وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الروسية المركزية، إن 1.5 ألف جندي من روسيا وأوزبكستان شاركوا في هذه التدريبات.

وخلال التدربيات، هبطت مجموعات استطلاع خاصة من مروحيات النقل القتالية من طراز "Mi-171" و "N-215"في منطقة العمليات المفترضة.

وتتزامن هذه التدريبات للقوات الخاصة للبلدين مع انطلاق التدريبات المشتركة بين روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، اليوم الخميس، في ساحة تدريب بطاجيكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

المصدر: نوفوستي

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