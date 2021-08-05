تايلاند تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية التايلاندية، اليوم الخميس، عن تسجيل 20920 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية تفشي الوباء.

وبحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفع إجمالي عدد الإصابات في تايلاند، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إلى 693305 إصابات منذ بدء تفشي الوباء العام الماضي.

كذلك أعلنت وزارة الصحة التايلاندية عن وفاة 160 شخصا خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في هذه البلاد إلى 5663 وفاة.

المصدر: رويترز