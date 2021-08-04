ألمانيا تتبرع لبرنامج "كوفاكس" بكافة لقاحات "أسترازينيكا" و"جونسون أند جونسون" التي ستتسلمها

أعلنت برلين أنها ستتبرع بجميع طلبياتها المستقبلية من لقاحي "أسترازينيكا" و"جونسون أند جونسون" لبرنامج "كوفاكس" الدولي لسد حاجة البلدان الفقيرة من اللقاحات.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان أنه "سيتم تسليم 1.3 مليون جرعة من اللقاح لبرنامج "كوفاكس" لتوزيعها على البلدان المحتاجة".

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وأضاف أنه "من مصلحتنا أن يتم تطعيم العالم لأن هذه الجائحة ستنتهي فقط عندما يكون الفيروس تحت السيطرة على مستوى العالم".

وأوضح أن "ألمانيا ستتبرع أيضا بأي طلبيات مستقبلية من "لقاح جونسون آند جونسون بواقع 1.7 مليون جرعة لقاح".

المصدر: "أسوشيتد برس"