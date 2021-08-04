الإنتربول يصدر مذكرة اعتقال "حمراء" بحق أحد قياديي المتمردين الكولومبيين

أعلن قائد الشرطة الكولومبية خورخي لويس فارغاس أن مكتب الإنتربول في كولومبيا أصدر مذكرة اعتقال "حمراء" بحق المدعو إيفان ماركيز، قائد إحدى الجماعات المسلحة المتمردة في البلاد.

وأشار قائد الشرطة إلى أن إيفان ماركيز يتهم بجرائم قتل والاختفاء القسري، مضيفا أنه تم توجيه طلب رسمي إلى مكتب الانتربول في فنزويلا لإلقاء القبض على ماركيز، إذ يعتقد بأنه موجود على الأراضي الفنزويلية.

La @INTERPOL_HQ acaba de reactivar tres circulares rojas contra el cabecilla de la ‘Segunda Marquetalia’ o ‘Narcotalia’ Iván Luciano Márquez Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’. pic.twitter.com/uXzdmwXkNl — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) August 4, 2021

وتطالب كولومبيا بتسليم ماركيز لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها في 2001 و2002.

يذكر أن إيفان لوسيانو ماركيز مارين أرانغو، المعروف باسم "إيفان ماركيز"، قيادي سابق في جماعة "فارك" (القوات المسلحة الثورية الكولومبية) اليسارية المتمردة. وهو رفض اتفاق السلام الموقع بين "فارك" والحكومة في 2016، وعاد للنشاط المسلح.

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وهو يقود حاليا جماعة "سيغوندا ماركيتاليا" الناشطة على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا، والمتهمة بتهريب المخدرات والأسلحة وخطف الأشخاص وغيرها من الجرائم.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي للقبض على إيفان ماركيز، بينما عرضت كولومبيا 3 مليارات بيسو (نحو 750 ألف دولار) مقابل المعلومات عنه.

المصدر: RT