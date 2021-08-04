واشنطن تندد بالهجمات الصاروخية التي شنتها جماعات مسلحة تتمركز في لبنان على إسرائيل

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تندد واشنطن "بالهجمات الصاروخية التي شنتها جماعات مسلحة تتمركز في لبنان على إسرائيل" في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وقال االمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن واشنطن "ستبقى على اتصال مع الشركاء الإسرائيليين واللبنانيين لتهدئة الوضع".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن قواته قصفت أراضي لبنان ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ منها، وأن أحد هذه الصواريخ سقط في أراضي لبنان، فيما سقط الاثنان الآخران في إسرائيل.

وأدت هذه الصواريخ إلى اندلاع حرائق في مناطق جبلية حرجية حيث معسكرات للجيش الإسرائيلي.

وشهدت منطقة المطلة الحدودية مع لبنان انتشارا مكثفا للقوات الإسرائيلية معززة بالدبابات، في أعقاب سقوط القذائف.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "بغض النظر عن هوية مطلقي القذائف الصاروخية فالعنوان واضح. تتحمل حكومة لبنان المسؤولية الكاملة عن أي إطلاق للنار من لبنان نحو إسرائيل".

وأضاف: "الحديث يدور عن عدم سيطرة الدولة اللبنانية على نشاطات الجهات الإرهابية الفاعلة"، محذرا من أن إسرائيل "لن تسمح بإطلاق النار من لبنان تجاهها" بأي حال من الأحوال.

المصدر: "رويترز" + RT