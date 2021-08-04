إيران: القبض على مجموعة مسلحة متشددة كانت تخطط لعمليات إرهابية
Reuters
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أفادت التلفزيون الرسمي الإيراني بإلقاء القبض على مجموعة مسلحة من الجماعات الدينية المتطرفة في مدينة قم جنوبي العاصمة طهران، كانت تخطط لعمليات إرهابية.
وأظهر تقرير مصور للتلفزيون ضبط كمية من الأسلحة الرشاشة والأسلحة البيضاء، كانت بحيازة المجموعة.
وقالت الاستخبارات الإيرانية في بيان عنها إن "طائفة منحرفة وكاذبة ادعت أنها ترسي الأساس لظهور الإمام المهدي تم ضبطها وإلقاء القبض عليها في محافظة قم".
المصدر: "تسنيم" + RT