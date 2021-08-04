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إيطاليا.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا مع اقتراب إلزامية الشهادة الصحية

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إيطاليا.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا مع اقتراب إلزامية الشهادة الصحية
Reuters YARA NARDI
فيروس كورونا في إيطاليا
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أعلنت إيطاليا عن تسجيل 21 وفاة و6596 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة ما يعد ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات، تزامنا مع استعداد السلطات لفرض إلزامية شهادة الخلو من كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أمس الثلاثاء عن تسجيل 27 وفاة و4845 إصابة بالفيروس، حيث ارتفع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 2.3% المسجل أمس إلى 3.1% اليوم.

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وتتأهب السلطات الإيطالية لفرض إلزامية الشهادة الصحية لدخول المسارح والمعارض ودور السينما والصالات الرياضية المغلقة والملاعب والباحات الداخلية للمطاعم اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد 128136، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 97220.



المصدر: "آكي"

 

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