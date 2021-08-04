كورونا.. الصين​​​​​​​ تعلّق إصدار الجوازات وتشدد قيود سفر مواطنيها للخارج

أعلنت الصين اليوم الأربعاء تشديد القيود على سفر مواطنيها للخارج، وتعليق إصدار جوازات السفر حتى إشعار آخر في مواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت سلطات الهجرة إنها وبشكل موقت "لن تصدر جوازات سفر عادية ووثائق الدخول والخروج" لدواع غير ضرورية.

وسجلت بكين اليوم الأربعاء أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا في ستة أشهر، في وقت كشفت حملة فحوص وتعقب المخالطين عن سلسلة من الإصابات بمتغير "دلتا".

وأفادت سلطات الصحة بتسجيل 71 إصابة انتقلت محليا في حصيلة كانت الأعلى منذ كانون الثاني، في وقت تكافح الصين أكبر تفش للفيروس منذ أشهر وتخضع مدنا بأكملها للفحوص والعزل.

المصدر: "أ ف ب"