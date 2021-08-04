اليونان.. عمليات إجلاء واسعة طالت المنتجعات مع انتشار حرائق الغابات

فر السياح والسكان في جزيرة إيفيا اليونانية إلى الساحل استعدادا لإجلائهم بالقوارب، هربا من حرائق الغابات.

وأجبر الحريق الذي زاد بسبب تغير اتجاه الرياح السلطات في الجزيرة القريبة من أثينا على إخلاء عدة قرى منذ وقت متأخر أمس الثلاثاء، وطلبت السلطات من السكان والسياح في قرية روفيس المطلة على البحر بالتوجه للساحل لإجلائهم من هناك بالقوارب.

وقالت إدارة الإطفاء إن ثلاثة من رجال الإطفاء أصيبوا خلال مواجهة الحريق.

وخفت حدة الحرائق التي تهدد المنازل في الضواحي الشمالية بالعاصمة أثينا الثلاثاء على نحو طفيف، حيث تواجه اليونان أسوأ موجة حر تجتاحها منذ 30 عاما.

وقالت السلطات إن الخطر سيظل مرتفعا في الأيام القليلة المقبلة في بعض أنحاء البلاد، علما أن درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية لليوم الثالث على التوالي.

وتشهد أوروبا موجة من الطقس بالغ السوء هذا الصيف شمل فيضانات جارفة في الشمال وموجات شديدة الحرارة وحرائق في بعض الأنحاء المطلة على البحر المتوسط، وتعرضت تركيا لبعض أشد حرائق الغابات على الإطلاق.

ويكافح رجال الإطفاء في تركيا يوم الأربعاء لإخماد 16 حريقا في الغابات لليوم الثامن على التوالي.

المصدر: وكالات