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الاتحاد الأوروبي "يأسف" لعجز السلطات اللبنانية عن تسليط الضوء على انفجار مرفأ بيروت

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الاتحاد الأوروبي
Reuters Johanna Geron
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل السلطات اللبنانية بالكشف العاجل عن نتائج التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت قبل عام.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها ميشيل في مؤتمر دعم لبنان الذي دعت إليه فرنسا والأمم المتحدة، بمناسبة مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف وأحدث دمارا كبيرا في العاصمة اللبنانية.

ووصف ميشيل بـ"المؤسف" عجز السلطات اللبنانية عن تقديم أجوبة وتسليط الضوء على ما حدث بالضبط، بينما "ينغمس البلد أكثر فأكثر في الأزمة التي تتخذ طابعا سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا وماليا والتي زادها تفشي وباء كوفيد-19"، حسب كلامه.

وأكد تضامن الاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر للشعب اللبناني، مشيرا إلى أن الاتحاد منح 170 مليون يورو للبنان مساعدة فورية بعد الانفجار.

وطالب السلطات اللبنانية بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، مؤكدا على أن المساعدات الدولية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتقدم الذي يمكن إحرازه على طريق الإصلاحات.

وقال: "أكثر ما نحتاجه اليوم هو الثقة والمسؤولية" كما دعا لبنان للتحضير للانتخابات المقررة عام 2022.

المصدر: آكي

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